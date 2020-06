Pres. Racing: “Lautaro? Vediamo prima se l’affare si concluderà. Sarà meraviglioso”

In Argentina – ormai è chiaro – fanno il tifo per il trasferimento di Lautaro Martinez al Barcellona. L’idea di veder giocare insieme il Toro e Lionel Messi esalta un po’ tutti i tifosi dell’albiceleste ma non solo. Il Racing – ex club di Lautaro – andrà ad incassare una percentuale in caso di vendita da parte dell’Inter.

La trattativa è però al momento in stand-by, vista la ferma volontà dei nerazzurri per il pagamento dell’intera clausola rescissoria. Intanto il presidente del Racing Victor Blanco – ai microfoni di iamnoticias – ha parlato di Lautaro: “Trasferimento al Barcellona? Sarebbe magnifico. Aspettiamo prima di vedere però come e se si concluderà la trattativa”.



