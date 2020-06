Il presidente del Porto apre ancora al ritorno di Quaresma: “Da calciatore o dirigente, sarebbe un grande piacere riaverlo”

A 37 anni da compiere il prossimo settembre, Ricardo Quaresma sa perfettamente bene che i tempi migliori anche per lui sono passati. L’esterno portoghese dalla scorsa estate veste la maglia del Kasimpasa, ma la sua carriera potrebbe verosimilmente finire nel club che più volte nelle varie fasi della sua carriera ha creduto in lui. Stiamo parlando ovviamente del Porto che, su parola del presidente Pinto da Costa, sarebbe pronto a riaccoglierlo per la terza volta, sia nelle vesti da calciatore che da dirigente, per via del fortissimo legame che lega Quaresma all’intero ambiente.

Questo l’appello del presidente sulle pagine di ABola: “Ci ​​sono due aspetti per cui possiamo affrontare la questione. Ricardo Quaresma può tornare a casa per due motivi. Come giocatore ancora, ma siamo a stagione in corso e siamo concentrati sul campionato, quindi a tempo debito penseremo a possibili soluzioni. Ma quando un giocatore con l’affetto che Quaresma nutre per l’FC Porto, con cui ho relazioni personali al di sopra di quelle da presidente-giocatore, ma relazioni piuttosto amichevoli e affettuose, sarà un grande piacere se Ricardo tornasse, anche dopo aver finito la sua carriera, per qualsiasi posizione, sia tecnica che gestionale. È legato al Porto come il Porto e i suoi tifosi sono affezionati a lui”.

