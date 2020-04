GdS – Meno profondità, più fantasia: come si schiererebbe l’Inter con Griezmann

Guai a sottovalutare il nome di Antoine Griezmann, accostato per la prima volta all’Inter questa mattina come possibile contropartita del Barcellona in cambio di Lautaro Martinez. L’attaccante francese, che non è reduce da una buona stagione con i blaugrana, rimane pur sempre uno dei migliori calciatori in circolazione. All’Atletico Madrid il suo rendimento era ovviamente superiore, anche in virtù del peso del reparto avanzato distribuito soprattutto sulle sue capacità. Anche in nazionale, però, il francese è sempre stato protagonista, sia nel secondo posto dell’Europeo 2016 che nella vittoria della Francia nel Mondiale 2018.

Insomma, a guardare il curriculum si vede la storia di un calciatore niente male, spesso sottovalutato nel corso della sua carriera e diventato protagonista grazie al Cholo Simeone. Con il suo eventuale arrivo all’Inter, dal punto di vista tattico per Antonio Conte cambierebbe davvero poco, visto che andrebbe a prendere idealmente il posto di Lautaro in coppia con Lukaku. Rispetto all’argentino, però, Griezmann garantirebbe meno profondità e più fantasia. A quel punto il francese avrebbe più spazio di manovra tra le linee spaziando da destra a sinistra, lasciando Lukaku qualche metro più avanti e pronto a finalizzare l’azione.

