PSG-Icardi, riscatto con sconto. La Gazzetta avvisa: “Possibile scambio con Draxler!”

Il PSG ha deciso: Mauro Icardi verrà riscattato e resterà a Parigi. È questa la notizia più importante che filtra in queste ore dalla Francia, confermata anche dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Leonardo, infatti, sarebbe molto soddisfatto del rendimento del 9 al Parc des Princes, ed anche del feeling maturato in campo tra lui e le stelle Neymar e Mbappé. A queste ragioni, si unisce anche la sempre più probabile possibilità di non confermare Cavani, in scadenza di contratto in quel di giugno.

Il PSG, però, sarebbe anche intenzionato a chiedere uno sconto per Icardi. I 70 milioni pattuiti l’estate scorsa per il riscatto, in virtù anche della crisi portata dal Coronavirus, sono ritenuti una cifra alta anche da un club ricco come quello dello sceicco. Ed ecco che allora spunta il nome di Julian Draxler: già la scorsa estate, scrive La Gazzetta, il centrocampista tedesco era stato offerto all’Inter. Non è da escludere quindi che, nelle prossime settimane, il suo nome torni in auge come possibile pedina di scambio per Maurito.

