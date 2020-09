PSG su Skriniar ma Upamecano strizza l’occhio: “Sono la miglior squadra di Francia”

Mentre il Paris Saint-Germain continua a monitorare con grande attenzione la situazione di Milan Skriniar, un altro difensore giovane ed interessantissimo strizza l’occhio al ds dei parigini Leonardo. Direttamente dal ritiro della sua nazionale, infatti, Dayot Upamecano, possente centrale di proprietà del Lipsia, ha speso belle parole per il club transalpino, affrontato poche settimane fa in semifinale di Champions League.

“Non ho fretta, vedremo cosa succederà in futuro. Il PSG è la migliore squadra in Francia, ma ora resto concentrato sulla nazionale. Mi dà ancora più forza vedere i grandi club che si avvicinano a me. Il tuo status cambia quando giochi una semifinale di Champions League, soprattutto perché storica per il Lipsia. Non ho giocato in Francia e in Ligue 1, quindi molte persone mi hanno conosciuto durante queste partite a Lisbona”, ha dichiarato Upamecano.

