Sky – Il Parma ha chiuso l’operazione con l’Inter per Radu. Domani l’incontro con gli agenti del portiere

Ionut Radu è stato sicuramente uno dei pochi calciatori a mettersi in mostra in una prima parte di stagione che per il Genoa è stata tutt’altro che semplice. Nonostante questo, il portiere di proprietà dell’Inter, è stato “scaricato” dalla squadra ligure e non trova più spazio dopo l’arrivo di Perin. Se nei giorni scorsi si era parlato di Nizza, Gianluca Di Marzio, all’interno della trasmissione di Sky Sport ‘Calciomercato – l’Originale’, ha confermato la destinazione italiana, il Parma nello specifico, per il portiere. Queste le sue parole:

“Finito in panchina dopo l’arrivo di Perin al Genoa e pronto a tornare all’Inter, che poi avrebbe deciso se tenerlo o darlo all’estero. In realtà al Parma c’è stato l’infortunio per Sepe, il Parma ha fiutato l’occasione, ha trattato con l’Inter e ha chiuso l’operazione. Domani avrà un incontro con gli agenti di Radu per definire tutto e quindi Radu pronto ad essere il nuovo portiere del Parma“.

