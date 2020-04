Rakitic chiarisce sul suo futuro: “Sono al top della forma, quando l’emergenza finirà vedrò cosa fare”

Intervistato dai microfoni di Marca, direttamente da Barcellona parla uno degli uomini mercato che ha riempito le pagine dei quotidiani degli ultimi due anni. Ivan Rakitic resta un nome nuovamente spendibile per il mercato in uscita dei blaugrana, e lui si mostra aperto a qualsiasi soluzione. Ecco le sue risposte sul tema mercato.

Situazione attuale – “Non è cambiato nulla. Sono nel momento migliore della mia carriera, sono molto motivato e conto di poter fare ancora benissimo. La maturità sportiva che ho raggiunto mi fa capire tutto molto meglio. Non mi pento di nulla. Cerco sempre di fare del mio meglio, per la mia squadra e per me stesso”.

Futuro – “Penso a godermi il ​​calcio, sperando che ci sia la possibilità di ricominciare il prima possibile. Quando ciò accadrà e l’emergenza sarà terminata sarà il momento di analizzare l’intera situazione”.

