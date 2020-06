Rakitic, niente Inter o Juventus: “Voglio vincere tanti trofei al Barcellona”

Ivan Rakitic giura amore al Barcellona. Nonostante il nome del croato finisca sulle voci di mercato ad ogni sessione, spesso in orbita Inter e Juventus, il centrocampista non pensa ad altro che al Barcellona. “Non devo pensare ad altro. Mi sono allenato bene in questi giorni, mi sento bene e sono convinto che sarò ancora a Barcellona per un po’. Il calcio è la cosa più importante per me, il mio desiderio è quello di essere felice e divertirmi. E questo significa vincere ancora molti trofei con il Barcellona”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!