MD – Il Real Madrid spinge per Lautaro: è guerra con il Barcellona

Non era un banale interessamento quello del Real Madrid per Lautaro Martinez. A pochi giorni dal Clasico contro il Barcellona, si accende tra le due storiche rivali spagnole un altro duello sul mercato. I blancos, insoddisfatti dall’impatto di Jovic, hanno bisogno di trovare un degno erede di Benzema che il prossimo dicembre compirà 33 anni. Il centravanti dell’Inter è stato individuato come primo nome sulla lista e Florentino Perez sembra intenzionato a fare tutti gli sforzi possibili pur di acquistarlo e strapparlo ai blaugrana.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe comunque ben due motivi per non soffrire l’inserimento del Real Madrid. Da una parte Messi, che rappresenta lo sponsor principale per l’eventuale arrivo del Toro in Spagna; dall’altra i colloqui già intrapresi dal ds Abidal e l’entourage dell’attaccante dell’Inter. In mezzo, rimane proprio il club nerazzurro e quella clausola da 111 milioni di euro. L’intenzione della società interista resta quella di trattenere il ragazzo ancora per qualche anno in rosa, ma servirà prima un importante rinnovo del contratto per blindare Lautaro ed allontanare le voci di mercato.

