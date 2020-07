Real Madrid, Zidane sibillino su Hakimi: “Per ora è un nostro giocatore”

In occasione della conferenza stampa pre-gara contro il Getafe, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane è stato interpellato anche sul tema relativo ad Achraf Hakimi, prossimo a diventare un nuovo calciatore dell’Inter. L’allenatore francese non si è sbottonato, ed ha risposto in maniera sibillina per non sbilanciarsi. Ecco le sue parole, riportate anche dal quotidiano iberico As.

“Hakimi è un nostro giocatore, poi può succedere di tutto. La parte economica e la parte sportiva si intrecciano e sappiamo come sono entrambe. Ora non è il momento di parlarne, anche se qualcosa in merito potrebbe accadere presto. Ci sono cose che vengono decise e basta”, ha dichiarato Zidane.

