Rebus Icardi, non solo Juve: in corsa anche Napoli e Milan. L’Inter pensa al clamoroso scambio

Mauro Icardi è destinato ad avere un ruolo chiave nel prossimo mercato dell’Inter. L’attaccante argentino, di proprietà nerazzurra ma in prestito al Paris Saint Germain, rischia di avere un peso fondamentale per le strategie di Marotta. In ballo c’è il riscatto di 70 milioni di euro in ballo con il club parigino, ma l’ex numero 9 potrebbe tornare in Italia.

Secondo quanto riportato da Paolo Paganini, giornalista della Rai, il PSG potrebbe riscattare Icardi e poi trattare la sua cessione con la Juventus che sarebbe disposta a mettere sul piatto Douglas Costa. Qualora Icardi torna a Milano, difficile pensare ad una trattativa con i bianconeri: in corsa potrebbero così rientrare il Napoli (Allan e soldi) o clamorosamente il Milan con l’Inter che potrebbe chiedere a cugini capitan Romagnoli.

