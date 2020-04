Rebus Nainggolan, il Cagliari non molla: nodo ingaggio ma Giulini ci proverà fino all’ultimo

Difficile ma non impossibile. In casa Cagliari si farà di tutto pur di trattenere Radja Nainggolan in vista della prossima stagione. Il centrocampista belga di proprietà dell’Inter è tornato in prestito nell’ultima finestra estiva di calciomercato.

Una scelta di cuore che ad inizio anno ha dato anche i suoi frutti: Nainggolan è tornato ad essere a lunghi tratti quel giocatore devastante che si era un po’ perso all’Inter a causa di tanti infortuni. Gol a distanza, eurogol e assist importanti tanto da sognare l’Europa con i rossoblu. Poi il calo nella seconda parte di stagione insieme al resto della squadra, tanto da arrivare all’esonero di Maran e all’arrivo dell’ex Inter Walter Zenga.

Il presidente Giulini sa che l’affare resta molto complicato a causa del pesante ingaggio percepito dal Ninja che va oltre i 4 milioni di euro. Il costo del cartellino è tra i 15 e i 20 milioni di euro, se ci sarà uno spiraglio il Cagliari è disposta a tutto e a fare sacrifici per trattenere in Sardegna Nainggolan.

