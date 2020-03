Renyer impressiona il Brasile e l’Europa lo chiama: Inter e Benfica alla finestra

Renyer Luan de Oliveira Damasceno, conosciuto più semplicemente come Renyer, sta deliziando tutto il Brasile con le sue giocate, sia nelle giovanili del Santos che in quelle della nazionale verdeoro. Il ragazzo, per alcuni (forse con giusto un pizzico di euforia) un mix letale tra Adriano e Ronaldo, sembra davvero promettente e, complice il recente cambio di agente, che ora è il potente Thiago Lima, potrebbe presto approdare sul mercato europeo.

Per l’attaccante classe 2003 potrebbe scatenarsi presto un’asta multimilionaria, perciò è fondamentale muoversi per tempo e senza troppe esitazioni. Finora l’unico grande club europeo a visionarlo era stato il Benfica, ma secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, ora si sarebbe aggiunta anche l’Inter, che avrebbe già mandato degli emissari in Brasile. Dopo essersi accaparrati il futuro della nazionale argentina con Lautaro Martinez, ora l’Inter è pronta a fare lo stesso con quello della nazionale brasiliana? Chi lo sa. Una cosa è certa: di questo ragazzo, nel bene o nel male, si sentirà parlare molto.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!