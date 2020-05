Repubblica – Chiesa, il futuro è un rebus. L’Inter si defila, Juve ancora timida. Ipotesi rinnovo?

E’ stato piuttosto chiaro il presidente Rocco Commisso sul mercato che la prossima estate la Fiorentina condurrà in uscita. Tra i pezzi pregiati della propria rosa, sotto i riflettori di diversi club ci sono ovviamente Gaetano Castrovilli e Federico Chiesa. Per il primo non ci sono dubbi sul fatto che resterà a Firenze. La società lo vuole blindare a tutti costi e lo stesso centrocampista è affascinato all’idea di poter diventare centrale nel progetto viola nel futuro ed indossare la maglia numero 10 dell’idolo Antognoni.

Su Chiesa, invece, il mistero si fa sempre più fitto. L’interesse nei suoi confronti da parte di club come Inter e Juventus è destinato a scemare se il prezzo stabilito dalla Fiorentina non andrà sotto i 70 milioni di euro. La crisi economica che inevitabilmente si scaglierà contro tutti i club, infatti, difficilmente consentirà di poter fare un investimento del genere, a meno che non si inizi a ragionare anche sugli scambi con una o più contropartite.

Secondo quanto scritto nell’edizione online de la Repubblica Firenze, l’Inter in questo momento ha lasciato intendere di avere altre priorità rispetto all’esterno viola. I bianconeri, invece, potrebbero inserire nell’operazione anche due contropartite tecniche come Mandragora o Romero, ma anche in questo caso non si registrano contatti degni di nota. A questo punto, prendono quota altri due possibili scenari: la destinazione estera e affascinante rappresentata dall’interesse del Manchester United, oppure il prolungamento del contratto a Firenze fino al 2023.

