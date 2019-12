Repubblica – De Laurentiis prova il colpo Kulusevski: l’Inter resta in vantaggio

Dopo Inter e Juventus, anche il Napoli ha intrapreso i contatti con l’Atalanta per chiedere informazioni circa la futura cessione del talento Kulusevski. L’esterno svedese si sta mettendo in mostra grazie al prestito al Parma e in pochissimo tempo è riuscito a prendersi per mano il reparto avanzato della formazione emiliana in un tandem con Gervinho che da quelle parti non si vedeva da parecchio tempo.

Stando a quanto riferito da la Repubblica, i partenopei vorrebbero anticipare la concorrenza e regalarsi già a gennaio il colpo, nonostante nelle ultime ore l’Inter sia rimasta in vantaggio. Secondo il noto quotidiano, il prezzo fissato per il cartellino ammonta in questo momento a 25 milioni di euro. Il ragazzo è già un pallino di Antonio Conte che nel suo centrocampo lo vedrebbe come perfetto interprete nel ruolo di mezzala.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!