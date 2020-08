Repubblica – La clausola da 700 milioni, il padre a Milano e la voglia di Suning: l’affare Messi si può fare?

Al momento è solo una suggestione di mercato, o “Fantacalcio” per citare Antonio Conte. Le voci su un interessamento dell’Inter per Lionel Messi però continuano e più di qualche indizio pende verso il capoluogo lombardo. Come spiega La Repubblica infatti con il trasferimento del padre a Milano per ragioni fiscali, La Pulce ha strada libera in casso di approdo in nerazzurro, ricevendo tutte le agevolazioni del decreto Crescita.

Non c’è pero solo il lato economico. I rapporti tra Messi ed il Barcellona non sembrano più essere quelli di un tempo nonostante le parole del presidente Bartomeu. Il rinnovo di contratto (scadrà nel 2021) fatica ad arrivare ad al momento non si trovano soluzioni. Certo, la clasuola rescissoria è di 700 milioni di euro, ma Suning ci pensa da quando è arrivato all’Inter e se dovrà aspettare un altro anno per farsi questo regalo lo farà. Si potrà fare?

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<