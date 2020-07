Repubblica – Interesse vero del Manchester City per Skriniar. E l’Inter pensa di nuovo a Gabriel Jesus

Nel rinnovamento degli uomini per quanto riguarda il mercato della prossima sessione, si sta sempre più ipotizzando uno scenario secondo il quale l’Inter potrebbe sacrificare in uscita uno dei suoi big presenti in rosa. Tra i principali indiziati restano sempre Lautaro Martinez, Milan Skriniar e Marcelo Brozovic, anche se il preferito di Antonio Conte sarebbe il difensore slovacco vista la maggiore importanza ricoperta dagli altri due calciatori all’interno del suo gioco.

Secondo quanto riferito questa mattina sulle pagine de la Repubblica, qualora le voci sul presunto ok dell’Inter all’inserimento di Junior Firpo come contropartita del Barcellona per avere Lautaro Martinez dovessero essere confermate, allora i nerazzurri si guarderebbero subito intorno per trovare un possibile erede. E la migliore occasione potrebbe presentarsi in virtù di un interesse reale del Manchester City per Milan Skriniar. In caso di contatti tra i due club, l’Inter avrebbe infatti in mente di chiedere Gabriel Jesus come contropartita e sostituire così l’argentino nel reparto avanzato.

