Riscatto Perisic, il Bayern fermo in entrata? L’annuncio di Kahn spiazza l’Inter

Un annuncio dalla Germania che rischia di rovinare le strategie di mercato dell’Inter. Oliver Kahn, membro del direttivo del Bayern Monaco, ai microfoni di Sky Deutschland ha fatto il punto sulle conseguenze economiche causate dal Coronavirus, non escludendo la possibilità di non operare in entrata nella prossima finestra di calciomercato.

Questo escluderebbe il riscatto da parte del Bayern Monaco di Ivan Perisic, esterno croato di proprietà dell’Inter in prestito. Ecco le parole di Kahn: “Rinunciare ai trasferimenti in entrata? Può essere un’opzione e stiamo valutando tutto al momento, così come altri club europei. Non ho notato che i club siano desiderosi di avviare trattative di trasferimento dei giocatori. Dobbiamo fare qualcosa a livello di costi: se le entrate continuano a scendere e i costi restano gli stessi o addirittura rinnovi i contratti di alcuni giocatori, allora bisogna pensarci bene”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!