Rivaldo, assist all’Inter: “Lautaro? Per il Barcellona meglio puntare su Neymar”

Rivaldo versione consulente. Dalle colonne dell’editoriale per Betfair.net, l’ex attaccante brasiliano ha mandato un consiglio al Barcellona. Il campione del mondo del 2002 ha suggerito al club blaugrana, che rimane sulle tracce di Lautaro Martinez per la prossima sessione di mercato, le prossime strategie che la dirigenza catalana dovrebbe seguire.

“Tutto indica il fatto che la clausola dell’argentino sia scaduta e quindi che dovrebbero negoziare da zero con l’Inter. Penso che a questo punto sia molto meglio concentrarsi sul possibile ritorno di Neymar, e farlo per questa finestra estiva. Se Neymar si unisse a Lionel Messi, il Barcellona sarà di nuovo la squadra sensazionale che ha vinto così tanto qualche anno fa. Sarebbe il miglior acquisto per animare il gruppo, dare alternative in partita e persino per fare riposare Messi”, ha scritto Rivaldo.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!