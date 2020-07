Rivaldo spinge Lautaro al Barcellona: “Ai blaugrana serve un ricambio come lui”

Rivaldo continua a dispensare consigli per il Barcellona. Dopo aver suggerito al club blaugrana di puntare su un ritorno del connazionale Neymar nella prossima sessione di mercato piuttosto che acquistare Lautaro Martinez, l’ex attaccante brasiliano consiglia ancora una volta quali le manovre la dirigenza dovrà effettuare.

Nel consueto editoriale per Betfair.net, il campione del mondo nel 2002 ha indicato la strategia che il club spagnolo dovrebbe attuare per il reparto offensivo: “Messi e Suarez possono giocare a un buon livello per un po’ di tempo ancora, questo darà la possibilità alla dirigenza di cercare con tranquillità dei ricambi in attacco. Penso che sia giusto iniziare a pensare ad acquistare, se possibile, un nuovo giocatore come sembra stia succedendo per Lautaro“.

