GdS – Rivoluzione Inter, 11 calciatori in partenza compresi Brozovic e Skriniar

Nonostante il secondo posto raggiunto – seppur per poche ore – con una prestazione finalmente ritornata ad alti livelli contro il Torino, la tensione all’interno dello spogliatoio dell’Inter resta alle stelle. Innanzitutto perché Antonio Conte ha intenzione di tenere alta la concentrazione fino al termine del campionato per assicurarsi che la squadra non dia niente per scontato, in modo da poter chiudere quantomeno positivamente la stagione.

Successivamente perché sulla lista dei giocatori in uscita consegnata alla società da parte del tecnico leccese, vi sono addirittura 11 calciatori che attualmente appartengono alla rosa nerazzurra. Una vera e propria formazione per intero a partire dalla retroguardia dove, oltre al terzo portiere Tommaso Berni in scadenza di contratto, rischiano pure i tre difensori centrali Diego Godin, Andrea Ranocchia, ma soprattutto Milan Skriniar per il quale, però, ad oggi non sono arrivate proposte ufficiali.

Nel 3-5-2 elaborato graficamente da La Gazzetta dello Sport questa mattina, la linea dei centrocampisti è composta da Matias Vecino, Roberto Gagliardini e Kwadwo Asamoah, mentre sugli esterni vi sono Danilo D’Ambrosio e Cristiano Biraghi. In avanti, invece, incredibilmente Marcelo Brozovic inserito nel ruolo di trequartista, dietro a Sebastiano Esposito che potrebbe andar via solamente in prestito.

Se il centrocampista croato dovrebbe avere tanto mercato alle spalle considerata la clausola sul suo contratto da 60 milioni di euro, tra gli assenti inaspettati c’è Borja Valero che, secondo le ultime della rosea, avrebbe convinto sia la società che Conte ad ottenere un nuovo rinnovo fino al giugno 2021.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<