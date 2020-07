Inter, parte la rivoluzione: Marotta-Conte sulla stessa linea, rischiano anche i big!

La sconfitta contro il Bologna ha animato la quiete dell’Inter. L’ennesima prestazione al di sotto delle aspettative, che in questo caso ha portato anche ad una dolorosa sconfitta, ha spinto Antonio Conte e la dirigenza ad un confronto molto lungo e fatto a caldissimo, direttamente negli spogliatoi dopo la partita. L’unità di intenti, da questo punto di vista, c’è sempre stata e ci sarà sempre: Beppe Marotta ed Antonio Conte sono sulla stessa linea d’onda per obiettivi – di stagione e di mercato -, modus operandi e fame di vittorie La rivoluzione è in arrivo: l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ne illustra i dettagli.

Inter, parte la rivoluzione: il programma

Parte la rivoluzione – Ed ecco perché, al termine di questo primo anno al comando dell’Inter, i due generali nerazzurri metteranno mano alla rosa in maniera profonda. Il tecnico ha avanzato delle richieste che ritiene inevitabili e necessarie per raggiungere obiettivi importanti. Il primo colpo – Achraf Hakimi – va proprio in questo senso, mentre gli altri dovranno essere in arrivo: un centrocampista di muscoli e personalità (Vidal?) da affiancare a Sandro Tonali, un esterno sinistro e un quarto attaccante, richiesto fin dall’estate scorsa (Dzeko?).

A rischio anche i big – Il problema della squadra attuale è stato individuato nell’assenza di mentalità vincente. Quello che chiede Conte è una sterzata in questo senso, portata attraverso l’inserimento in squadra di calciatori abituati a vincere e con grande esperienza. Al netto del fatto che l’allenatore si aspettava molto di più anche dalla rosa attuale, soprattutto dai big. Un esempio? Marcelo Brozovic: è quello che corre di più, ma Conte si aspetta da lui una più saggia gestione delle forze per poter arrivare lucido nei momenti chiave della gara e della stagione. Se il calo psicofisico dopo Natale è sistematico, significa che qualcosa non va anche in questo senso.

