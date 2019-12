TS – Anche la Roma in coda per Politano: l’Inter non fa sconti

Può davvero rappresentare un buon tesoretto Matteo Politano per le casse dell’Inter. L’esterno romano, che in questa prima parte di stagione ha trovando davvero poco spazio nelle scelte di Antonio Conte, potrebbe lasciare la squadra già a gennaio a fronte di una buona offerta nei suoi confronti. I club interessati di certo non mancano, ma per accontentare le richieste del club nerazzurro serviranno circa 30 milioni di euro per il cartellino.

Dopo Napoli, Fiorentina, Atalanta e Parma, l’ultima squadra in coda per Politano è la Roma. L’esterno, che con Luciano Spalletti è stato assoluto protagonista, sta pagando il passaggio di modulo di Antonio Conte alle due punte. Le sue qualità, messe in evidenza nella scorsa annata, rimangono però fuor di discussione. Da qui la lunga lista di club disposti a far follie pur di assicurarsi il suo ottimo mancino.

