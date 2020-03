Romano: “Sarà un mercato ricco di scambi. L’Inter avrà molto da gestire, da Icardi a Nainggolan”

Sulle pagine di Calciomercato.com, l’esperto di mercato di Sky, Fabrizio Romano, traccia il punto sul mercato dell’Inter che verrà. Secondo il giornalista sarà ricco di scambi, anche di alto livello. “I top club saranno costretti a inventarsi operazioni fino a pochi mesi fa considerabili come fantasiose: adesso c’è bisogno di fare plusvalenze e i soldi che girano sono decisamente meno anche tra grandi società, ecco perché Marotta e Ausilio lavoreranno anche su potenziali operazioni allargate con altre squadre.”

Romano prosegue: “Conte approva perché trattenere giocatori scontenti è qualcosa che non accetta per principio. L’Inter avrà diverse questioni delicate da gestire, da Icardi a Nainggolan passando (forse) per Perisic senza scordare i vari Lazaro, Pinamonti, Joao Mario & co. Si possono incastrare operazioni allargate. Per Icardi c’è già qualche pensiero in tal senso se non venisse riscattato dal PSG, Perisic col Bayern è una potenziale pedina di scambio, l’Inter procederà anche su questa strada che nella scorsa estate aveva preferito evitare in diversi casi perché poco conveniente. Aspettiamoci operazioni anche a sorpresa: sì, sarà anche il mercato degli scambi.”

