Rosell: “Lautaro? Non spenderei tutti quei soldi. Meglio Neymar, è il secondo al mondo dopo Messi”

Fosse stato ancora presidente del Barcellona Sandro Rosell, difficilmente avrebbe anche solo sfiorato il pensiero di sborsare 111 milioni di euro per Lautaro Martinez. Piuttosto, come raccontato dall’ex numero uno blaugrana sulle pagine del Mundo Deportivo, avrebbe cercato di proporre uno scambio offrendo due calciatori all’Inter. Soluzione che effettivamente è stata più volte discussa al tavolo con i nerazzurri, ma che non ha mai convinto fino in fondo. Su Neymar, invece, Rosell non ha dubbi: dopo Leo Messi, il brasiliano è il più forte al mondo.

Queste le sue dichiarazioni: “Lautaro? Non lo acquisterei per 111 milioni di euro, ma cercherei due calciatori per fare uno scambio. Questo perché capisco che un attaccante centrale vale il doppio di un centrocampista o di un difensore. Neymar? Lo riprenderei se fossi il presidente, è il secondo calciatore al mondo dopo messi. Ma adesso Neymar lo prenderei con due contratti, uno sportivo e un altro per l’impegno”.

