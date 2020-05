Roures (Mediapro): “Mercato del Barcellona? Mi viene da ridere quando sento certi nomi, non hanno un soldo”

Si sta discutendo da diversi mesi sulle possibilità economiche del Barcellona per il prossimo calciomercato. Quotidianamente, infatti, in Catalogna si susseguono diversi nomi in orbita blaugrana, da Lautaro Martinez e Neymar, a Pjanic e De Sciglio. Secondo Jaume Roures, voce molto influente e socio del gruppo audiovisivo Mediapro di Barcellona, ha spiegato che in realtà le casse catalane sono vuote in questo momento, totalmente sommerse dai debiti. Per cui, per concludere a termine qualche affare, il Barcellona potrà lavorare esclusivamente sugli scambi nella prossima sessione. Queste le sue parole sul quotidiano Sport:

Come la vede la posizione del Barcellona per il prossimo calciomercato?

“Come ho detto molte volte, il Barcellona diversi debiti ed un problema economico molto grave. E non ha rimedi per risolverlo. Quando si parla di certi acquisti, mi viene da ridere. So che che i giornali devono vendere e fare programmi in televisione, ma non c’è denaro in cassaforte, questa è la realtà. In parte, per il debito, in parte per il tetto salariale e in parte, perché il club è entrato in una dinamica di perdite. Se potranno fare operazioni con gli scambi? Penso che potranno farlo in alcuni casi, ma i calciatori del Barcellona guadagnano tanti soldi, per altri club non sarà facile coprire questi ingaggi e generare problemi dentro lo spogliatoio”.

Il pilastro del barcelonismo continua ad essere Leo Messi. Come lo vede?

“Lo vedo bene, personalmente e calcisticamente, e a suo agio al Barcellona. Sicuramente è stando di diverse cose che succedono nel club, ma se mette sulla stessa bilancia, la squadra, la città, l’ambiente, lo fanno trovare più a suo agio qui che in qualsiasi altra parte. Non vedo nessun tipo di problema per lui. Credo che ancora abbia 2-3 anni davanti, come minimo. Cruyff arrivò a 38 anni”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!