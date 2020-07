Rummenigge sibillino su Alaba: “Non abbiamo ancora trovato una soluzione per lui”

Karl-Heinz Rummenigge aizza i tifosi dell’Inter. Il CEO del Bayern Monaco, interpellato in merito al futuro di Thiago Alcantara ma, soprattutto, David Alaba, ha lasciato le porte a dir poco aperte all’addio di entrambi. Se il futuro dello spagnolo è però già abbastanza definito, più in dubbio è quello dell’austriaco, col quale il club sta ancora trattando il rinnovo. Ecco le parole di Rummenigge in chiave mercato.

Thiago Alcantara – “Le discussioni con Thiago sono sempre state molto tranquille ed ottimistiche, ma poi il calciatore ci ha informato che vuole qualcosa di nuovo. Fino ad oggi, però, nessun club ci ha contattato a livello formale e non so se lui abbia già sistemato il suo futuro”.

Alaba – “Non abbiamo ancora trovato una soluzione per lui. Se il rinnovo non sarà possibile, dovremo necessariamente considerare altre opzioni”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<