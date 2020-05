Sabatini: “Cancelo molto forte, perfetto per Conte. Con Cavani e Vidal devi vincere subito”

In attesa della ripartenza del campionato fissata più meno per metà giugno, si continua a parlare di calciomercato. Sul taccuino dell’Inter, ad esempio, sono ore particolarmente calde per tre calciatori: Joao Cancelo, Arturo Vidal ed Edinson Cavani. Tre profili all’altezza del club nerazzurro, secondo l’esperto giornalista di Sportmediaset Sandro Sabatini, con i quali i tifosi potrebbero davvero tornare a sognare la vittoria di un importante trofeo a stretto giro.

Questo il giudizio del giornalista su Radio Sportiva: “Partite in chiaro? Ha un suo significato sociale perché si eviterebbero assembramenti nei locali pubblici, ma ci sono delle regole da rispettare e gli abbonati hanno ragione. Le accuse di Lotito su Juventus-Inter? Non so a cosa potesse alludere, per me a nulla. Cancelo? Molto forte, nel calcio di Conte ci sta. Con Cavani e Vidal devi vincere subito perché sono 2 giocatori che perdono velocemente valore economico e tecnico”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!