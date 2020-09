Salcedo può rimanere all’Inter, il Verona spera nel rinnovo del prestito. Un club di Premier su Kumbulla

Eddie Salcedo è da poco tornato all’Inter dopo l’esperienza con la maglia dell’Hellas Verona, ed ora si guarda intorno per capire quale sarà il suo futuro nella sessione di mercato appena iniziata. Stando a quanto riportato dal Corriere di Verona, il tecnico dei gialloblu Ivan Juric vorrebbe riaverlo a disposizione anche nella prossima stagione e spera in un rinnovo del prestito. Il giovane calciatore è stato infatti uno dei punti fermi degli scaligeri, almeno fino all’infortunio che ne ha rallentato la corsa.

Ma il futuro del calciatore potrebbe anche essere in nerazzurro: non è escluso, infatti, che Salcedo resti a disposizione di Antonio Conte come quarta punta. Per quel ruolo c’è in corsa anche Sebastiano Esposito, altro giovane in attesa di capire quale potrebbe essere il suo futuro.

Nel mentre si accende la corsa al difensore del Verona Kumbulla, da tempo obiettivo dei nerazzurri, che nell’ultimo periodo hanno però leggermente allentato il pressing. Stando a quanto riportato dal quotidiano veronese, su di lui ci sarebbe un forte interesse del Tottenham.

