Samuele Longo: “Prima del calcio pensiamo alla salute. Futuro? Ora testa solo al Venezia”

Sul momento delicato legato alla diffusione del coronavirus, è intervenuto Samuele Longo, attaccante di proprietà dell’Inter. Attualmente in prestito al Venezia, arrivato nella sessione di mercato invernale dal Deportivo La Coruña, il giocatore sembra aver trovato la propria dimensione, entrando subito nelle preferenze di mister Alessio Dionisi.

Situazione coronavirus: “Peccato, anche perché stavo sfruttando un buon momento di forma. Del resto, in questo momento la salute di tutti viene al primo posto, al di là del calcio, che ora passa in secondo piano”.

Allenamento a casa: ” “Al mattino mi misuro la temperatura, per comunicarla direttamente ai medici, quindi allenamento con la squadra via Skype. Nel pomeriggio allenamento individuale e per ingannare il tempo leggo, guardo la tv e mi dedico a cucinare con Ludovica”.

Finale di stagione: “E’ inutile parlarne in questo momento, adesso ci sono altre priorità, la salute viene prima di tutto. Quando sarà tutto finito allora penseremo al calcio. A Venezia stiamo lavorando bene, poi verrà il momento di concentrarci tutti assieme per concludere nel migliore dei modi il campionato”.

Sul futuro: “In questo momento penso a concentrarmi soltanto sul Venezia, comunque penso di avere le qualità per ritagliarmi uno spazio in una categoria superiore, coma la Serie A”.

