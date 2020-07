Sanchez, l’attaccante più in forma: a Roma una maglia da titolare

Un Sanchez così in forma non si vedeva da tempo. L’Inter ha dovuto fare a meno di lui a causa dell’infortunio alla caviglia, ma dal ritorno il campo dopo il lockdown, il cileno ha messo in mostra tutte le sue qualità e con l’infortunio di Lukaku, ha potuto mettersi in mostra ancora di più, regalando assist ai compagni e andando anche a segno.

Come riporta il Corriere dello Sport, contro la Roma dovrebbe avere ancora una maglia da titolare, mentre Lukaku partirà dalla panchina. Difficile sarà privarsi del cileno perché, per ora, resterà a Milano solo fino al 5 agosto, in occasione della gara con il Getafe, ma poi dovrebbe ritornare a Manchester, sempre se non si troverà un accordo.

Lo United ha paura di ritrovarselo di fronte in un’eventuale finale di Europa League, ma l’Inter vuole proporgli un indennizzo qualora dovessero incontrarsi i due club. Poi, dopo aver raggiunto un primo accordo si dovrà iniziare una trattativa di mercato per tenerlo anche per la prossima stagione. I nerazzurri vorrebbero un prestito con diritto o obbligo di riscatto, mentre lo United vorrebbe cederlo definitivamente. Il primo ostacolo è l’ingaggio da 13 milioni di euro.

