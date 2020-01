TS – Sanchez via a giugno? L’Inter ha il piano B: Mertens a parametro zero

Hanno fatto parecchio scalpore le parole pronunciate ieri in conferenza stampa da Ole Gunnar Solskjær su Alexis Sanchez. Il tecnico norvegese ha infatti ammesso di voler riabbracciare il centravanti cileno al termine della stagione, una volta che il prestito all’Inter si sarà sostanzialmente concluso. Qualora questa intenzione dovesse essere confermata dal Manchester United il prossimo giugno, allora i nerazzurri dovrebbero trovare altre alternative per l’attacco.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il piano B più credibile al momento resta Dries Mertens a parametro zero. Prima bisognerà comunque capire se il centravanti belga vorrà rinnovare o meno con il Napoli, e poi eventualmente corteggiarlo nei prossimi mesi per acquistarlo dalla lista gratuita. Il belga, classe ’87, sarebbe un innesto perfetto per i nerazzurri che inserirebbero in rosa un attaccante in grado di disimpegnarsi da prima o seconda punta, amico e connazionale – tra l’altro – di Romelu Lukaku.



