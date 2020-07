Sanchez-Inter, nodo ingaggio: buonuscita dal Manchester United? Con la Champions…

La priorità in casa Inter sul mercato è Alexis Sanchez. La dirigenza nerazzurra sta provando di tutto pur di trovare un accordo con il Manchester United e confermare il cileno anche in vista della prossima stagione.

Marotta spinge per un prestito con obbligo mentre i Red Devils sperano nella cessione a titolo definitivo: il prezzo è fissato sui 20 milioni di euro.

Come riportato dal Corriere dello Sport c’è da fare i conti anche con il nodo ingaggio. Il contratto di Sanchez ammonta a 13 milioni di euro con un 25% in più in caso di Champions, con la qualificazione che è stata ottenuta ieri sul campo del Leicester.

Sanchez si dovrebbe ridurre l’ingaggio in maniera importante, ottenendo in cambio dall’Inter un triennale. La chiave dell’affare potrebbe essere una buonuscita del club inglese.

