Sanchez, l’Inter lavora all’estensione del prestito: il Manchester non potrebbe impiegarlo in questa stagione

Come ogni prestito, anche quello di Alexis Sanchez andrà valutato per bene tra Inter e Manchester United, anche se ci sono davvero pochi dubbi sulla volontà reciproca tra i due club di prolungare il prestito del centravanti cileno almeno fino alla chiusura ufficiale dell’attuale stagione. Come scritto sulle pagine del Daily Mail, infatti, calciatori come Sanchez o Smalling di proprietà dei Red Devils ma attualmente in prestito, in caso di ritorno il prossimo 30 giugno non potrebbero essere impiegati nelle settimane successive.

Ai club della Premier League la Federcalcio inglese ha infatti comunicato che i calciatori che rientreranno dai prestiti a stagione in corso non potranno essere presi in considerazione, salvo circostanze eccezionali. Alle società è stato tirato in ballo il caso del Chelsea che attualmente si ritrova ben 27 tesserati in prestito, tra cui Victor Moses all’Inter. In caso di rientro di tutti i propri giocatori, ad esempio, i Blues si ritroverebbero una rosa talmente lunga che potrebbe teoricamente arrecare un vantaggio alla formazione allenata da Frank Lampard.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!