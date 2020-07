Inter, il Manchester United non regala Sanchez: ma il giocatore ha un asso nella manica. C’entra l’ingaggio

Sono giorni frenetici nella trattativa tra Inter e Manchester United per stabilire il futuro di Alexis Sanchez. Il giocatore, nelle ultime partite di campionato, sta dimostrando tutto il suo valore e l’Inter vorrebbe tenerlo anche per il futuro. La società inglese però ha fatto sapere chiaramente a quella nerazzurra di non essere disposta a lasciare il giocatore a Milano in prestito oltre la data del 5 agosto: è chiaro, quindi, che serva una mossa d’abilità sul mercato.

I Red Devils vogliono monetizzare dalla cessione del cileno e soprattutto liberarsi dell’altissimo ingaggio del calciatore. L’Inter, dunque, si trova davanti ad un bivio: quello di perdere il Nino Maravilla oppure provare ad imbastire una trattativa con gli inglesi. In tal senso, in aiuto dei nerazzurri è arrivato proprio Sanchez. Secondo quanto afferma calciomercato.com, il giocatore, infatti, consapevole di percepire uno stipendio sproporzionato, sarebbe disposto ad un netto taglio dello stesso pur di rimanere. Resta da convincere il Manchester United che vuole un indennizzo economico importante e che in nessun modo è disposto a “regalare” il cileno.

