Sanchez, la Samp nel destino: il Niño Maravilla vuole il bis per convincere Conte e Marotta

Guai a dare per spacciato Alexis Sanchez. L’attaccante cileno, in questo finale di stagione, farà di tutto pur di convincere l’Inter a concedergli un’altra chance dopo una stagione che è stata fortemente condizionata dal brutto infortunio rimediato in autunno con la propria Nazionale.

Le sensazioni in casa nerazzurra fanno pensare che realmente il Nino Maravilla possa rimanere a Milano anche nella prossima stagione. Non sarà facile, va trovato il giusto accordo con il Manchester United e va risolto il nodo ingaggio. Marotta però ci sta lavorando e potrebbe essere questa la vera sorpresa del calciomercato nerazzurro.

“Un girone dopo” Alexis Sanchez potrebbe avere una maglia da titolare contro quella Sampdoria, affrontata il 28 settembre e annientata da una sua doppietta. Una prestazione da urlo al fianco di Lautaro Martinez, antecedente alla grande prova dei due al Camp Nou.

Poi l’infortunio, il ritorno in campo solo a gennaio e una condizione fisica non delle migliori. Sanchez però è risultato decisivo anche nel derby vinto contro il Milan: il cileno, complice la squalifica di Lautaro, è partito titolare al fianco dell’amico Lukaku e nel secondo tempo è stato protagonista della rimonta nerazzurra da 0-2 a 4-2.

Ora sul suo cammino c’è di nuovo la Sampdoria. Conte sceglierà se farlo partire o meno titolare, dopo gli importanti segnali nel finale di partita al San Paolo. Poi toccherà a Sanchez dimostrare all’Inter il proprio valore e convincere Marotta.

