Sanchez, ora è davvero cambiato tutto: da rincalzo a possibile titolare. Il futuro…

Sarà la forma ancora lontana dal top. Saranno le continue voci di mercato che lo accostano al Barcellona ma ieri sera Lautaro Martinez sembrava davvero non essere sceso sul campo del San Paolo. Dalla sostituzione che ha visto subentrare Alexis Sanchez l’attacco dell’Inter ha riconquistato imprevedibilità e pericolosità che con il Toro si è davvero fatto fatica a trovare.

Il cileno sembra essere tornato quello vero, a conferma delle ottime prestazioni prima dello stop del mese di marzo. In questi 90 giorni ha potuto lavorare ancora di più ed i risultati si sono visti tutti ieri sera. Se prima il futuro era in bilico, ora la prestazione contro il Napoli e le parole di Solskjaer avvicinano sempre di più il Nino Maravilla ad una permanenza a Milano anche per la prossima stagione.

Come riporta Il Messaggero nell’edizione odierna, Conte starebbe addirittura pensando di schierare Sanchez titolare al fianco di Lukaku per il recupero di domenica sera contro la Sampdoria.



