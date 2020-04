Sanchez out, chi lo sostituisce? Sport Mediaset lancia l’ipotesi Giovinco

Prima il ritardo di condizione, poi la sfortuna di qualche infortunio di troppo e lo stop imposto per l’emergenza Coronavirus. La stagione di Alexis Sanchez all’Inter è stata costellata di problemi che, salvo clamorosi colpi di scena, lo porteranno a lasciare il club nerazzurro al termine della stagione senza aver lasciato un segno tangibile del suo passaggio.

In casa Inter, dunque, si apre già la ricerca del sostituto del cileno. In attesa anche di capire cosa succederà con Lautaro Martinez, sempre al centro del pressing del Barcellona, numericamente l’ex Barcellona e Arsenal arrivato in prestito dal Manchester United andrà rimpiazzato con un profilo simile che potrebbe essere anche una vecchia conoscenza del calcio italiano.

Ne parla il noto giornalista Maurizio Pistocchi che, su Sport Mediaset, spiega che a costi contenuti e con un ingaggio ribassato fino a circa 2 milioni di euro, potrebbe essere l’opzione giusta per sostituire Sanchez, considerando anche il fatto che Antonio Conte ha un debole per la Formica Atomica. Classe ’87, dopo tre anni da star a Toronto in MLS, dal gennaio 2019 è in Arabia Saudita all’Al-Hilal ma le voci su un possibile ritorno in Italia cominciano a circolare…

