Sanchez pronto a giocarsi le sue carte: l’Inter lavora sul nodo ingaggio

Alexis Sanchez ed il suo futuro: il cileno non ha praticamente quasi giocato in questa stagione a causa di problemi fisici, ma l’ultima parte – che dovrebbe svolgersi da giugno ad agosto – può rappresentare una grande chance. Il Nino Maravilla vuole giocarsi le sue carte per restare e convincere l’Inter ed Antonio Conte, soprattutto in caso di partenza di Lautaro Martinez.

Come riporta il quotidiano Tuttosport infatti, il tecnico nerazzurro avrebbe comunque due attaccanti – lui e Lukaku – con cui ha potuto lavorare già quest’anno, e sarebbe un enorme passo avanti per il mercato. C’è da sciogliere però sempre il nodo ingaggio: impensabile che l’Inter possa pagare l’intero importo (12 milioni) e dunque il presidente Zhang – si legge – potrebbe chiedere un altro prestito. Il Manchester United è costretto comunque a liberarsi di un giocatore che non rientra più nel progetto, i nerazzurri si troverebbero in casa un attaccante già “formato”.



