Sanchez, stagione da dimenticare. Inter e United non punteranno su di lui, futuro in MLS o in Cina?

Non è stata di certo una stagione da ricordare per Alexis Sanchez. Dopo aver saltato buona parte della prima stagione a causa di un infortunio rimediato in Nazionale, poco dopo il suo rientro in campo il campionato si è fermato a causa dell’emergenza coronavirus che ha bloccato tutti i campionati europei. Con ogni probabilità a fine stagione l’Inter non acquisterà il cileno, che farà ritorno al Manchester United, ma le probabilità che Solskjaer decida di puntare su di lui sono ridotte al lumicino. In caso di cessione, in prima fila su di lui ci sono club della MLS e la SuperLeague Chinese, oltre ad alcuni club del Sudamerica. Sta per chiudersi l’avventura europea di Sanchez?

