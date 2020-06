Mercato – Sarr accende il derby tra Inter e Milan: il punto sulla trattativa

La possibilità che l’Inter possa ingaggiare anche quest’anno un difensore a parametro zero dal calciomercato, è davvero molto alta. Il club nerazzurro, dopo aver inseguito per settimane Jan Vertonghen, ha adesso virato il proprio interesse su un altro centrale in scadenza di contratto, di piede mancino e molto duttile come Malang Sarr. Il classe 1999, sia per ragioni anagrafiche che per motivi di natura tattica visto che in carriera ha spesso ricoperto il ruolo di terzino sinistro, è preferito al belga del Tottenham.

Secondo quanto riferito da Tuttosport nell’edizione uscita in edicola questa mattina, nelle ultime ore si sarebbe inserito anche il Milan. L’Inter, però, resta nettamente in vantaggio per via dei contatti avviati con largo anticipo. Il rischio, comunque, è che possa partire un’asta sull’ingaggio, cosa che i nerazzurri vorrebbero fortemente evitare. Andrà testata anche la volontà stessa del calciatore, che con Antonio Conte potrebbe trovare un sistema difensivo perfetto per le sue caratteristiche, mentre in rossonero potrebbe fare fatica alle spalle di Romagnoli.

