TS – Sarr intrigato dall’offerta dell’Inter: nel sistema di Conte può fare la differenza

Con la speranza di lasciarsi alle spalle al più presto la cocente eliminazione dalla Coppa Italia di ieri sera, in una partita in cui l’Inter avrebbe comunque meritato il passaggio in finale grazie ad una buonissima prestazione contro il Napoli, Ausilio e Marotta continuano a monitorare il movimenti del calciomercato. Come filtrato negli ultimi giorni, l’ultimo nome nei radar interisti per quanto riguarda il reparto arretrato è quello del classe 1999 Malang Sarr.

Confermando quanto anticipato nell’esclusiva di Passioneinter.com, anche Tuttosport questa mattina ha parlato di una ricca offerta da parte dell’Inter sul tavolo del difensore che il prossimo 30 giugno andrà in scadenza di contratto con il Nizza. Per via dei buoni rapporti che legano il club nerazzurro all’agente del calciatore Federico Pastorello, i motivi per sperare nel colpaccio a costo zero ci son tutti.

Tra l’altro, nonostante le numerose offerte provenienti da Germania, Inghilterra e Spagna, a convincere Sarr a preferire il progetto interista potrebbe essere il sistema adottato da Antonio Conte. La difesa a 3, marchio di fabbrica del tecnico leccese, sarebbe infatti perfetta per le caratteristiche del ragazzo che da difensore centrale si è spesso disimpegnato con ottimi risultati anche da terzino sinistro durante la carriera.

