Scaloni: “Lautaro al Barcellona? Lo terrò in considerazione anche se non sarà titolarissimo”

Ascoltare una voce autorevole come quella di un commissario tecnico intervenire sul mercato, può spesso essere controproducente. E’ questo il caso dell’allenatore della Nazionale Argentina Lionel Scaloni, che effettivamente più volte durante il suo mandato non ha nascosto alcune sue opinioni in merito ai movimenti dei propri calciatori. Stavolta, però, considerate le numerose voci che vedrebbero Lautaro Martinez destinato a finire al Barcellona, l’ex calciatore di Atalanta e Lazio si è addirittura sbilanciato, rassicurando il Toro del fatto che, anche se non sarà un titolarissimo in maglia blaugrana, verrà sempre tenuto in considerazione dalla Selezione.

Insomma, una sorta di benedizione da parte del ct Scaloni, di cui non se ne sentiva particolarmente il bisogno. Queste le sue parole su TycSports: “Lautaro è un calciatore giovane, può dare tanto e apprendere ancora molto. Mercato? Se cambia club non dev’essere un titolare indiscutibile, non avrebbe ripercussioni con noi, fin quando ci sarò io s’intende. Ha un grande futuro davanti, ma ancora ha molto da dare. Se Lautaro andrà al Barcellona, il tecnico lo stesso problema che ho io, di far convivere tre o quattro attaccanti, che dando uno sguardo sono tutti dei fenomeni”.

