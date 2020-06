Scaloni si schiera: “Lautaro al Barcellona? Spero si faccia, sarebbe molto positivo”

In virtù del suo ruolo nella Nazionale, il commissario tecnico dell’Argentina Lionel Scaloni si schiera apertamente dalla parte del passaggio di Lautaro Martinez al Barcellona. Ed a confermarlo è proprio lui, ai microfoni di TNT Sports, affermando come un eventuale trasferimento di mercato che permetta al Toro di giocare più spesso insieme a Leo Messi gioverebbe a tutta la Nazionale.

“Più giocatori argentini giocano insieme nello stesso club e molto meglio è per noi, perché si conoscono di più e ne traiamo davvero un grande vantaggio. In Nazionale non abbiamo abbastanza tempo per lavorare con loro da questo punto di vista. Sarebbe molto positivo se Messi e Lautaro giocassero nella stessa squadra, perché accumulerebbero più minuti insieme. In ogni caso non dovrebbe essere un’operazione semplice, perché l’Inter e il Barcellona sono grandi squadre”, ha affermato Scaloni su Lautaro Martinez.

