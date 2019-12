Scambio Politano-Llorente, Giuntoli: “Mercato di gennaio complicato. Pronti a sfruttare le occasioni”

Nelle ultime ore in casa Inter è nata l’idea di uno scambio di mercato con il Napoli per portare alla corta di Conte Fernando Llorente: l’attaccante spagnolo ex Tottenham ha già lavorato con il tecnico nerazzurro nella parentesi condivisa a Torino e potrebbe essere quel vice Lukaku che Marotta insegue da tempo. A fare il percorso inverso potrebbe essere Matteo Politano, finito ai margini del progetto tecnico nerazzurro.

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ai microfoni di Sky Sport ha fatto il punto della trattativa: “Dopo la partita contro il Sassuolo penseremo al mercato. Il cambio modulo ci porta a pensare in altra maniera, vedremo il da farsi. Se dovessimo continuare così, col 4-3-3, occorrerà un centrocampista in più e vedremo le opportunità che ci saranno. Il mercato di gennaio è molto complicato, vediamo le opportunità che ci saranno e faremo con calma le nostre valutazioni”.

