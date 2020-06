AS – Scatto Bayern Monaco per Hakimi: Inter, United e Dortmund le pretendenti

Non ci sono assolutamente certezze in questo momento su quello che potrà essere il futuro di Achraf Hakimi la prossima stagione. Ciò che con ogni probabilità si può comunque escludere, ad oggi, è un ritorno al Real Madrid. Il calciatore, infatti, nonostante il desiderio di poter essere protagonista con la maglia blanca, non vede di buon occhio la seria possibilità di dover fungere da semplice riserva del titolarissimo Dani Carvajal, un inamovibile a Madrid da qualche stagione a questa parte.

Secondo quanto scritto questa mattina da AS, il futuro del terzino destro potrebbe così proseguire in Germania. Le ultime voci di calciomercato lo vedrebbero però più vicino al Bayern Monaco che ad un riscatto del Borussia Dortmund. Il club bavarese ha intenzione di proporre al ragazzo un ingaggio stellare, più la certezza di un posto da titolare nel proprio schieramento. Un’idea che stuzzica la fantasia di Hakimi, vista peraltro la confidenza con il campionato tedesco.

Ma attenzione a dare l’operazione per fatta, perché il Dortmund non si arrenderà facilmente e fino all’ultimo giorno tenterà il riscatto nei suoi confronti. Tra le altre pretendenti ci sono infine Inter e Manchester United. Tra i due resta un gradino sopra il club inglese rispetto ai nerazzurri, esclusivamente per una preferenza dell’esterno nei confronti della Premier League alla Serie A italiana.

