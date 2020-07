Schira: “Salcedo potrebbe restare al Verona. Da valutare Dimarco”

Nonostante una stagione di certo non esaltante con il Verona, il prestito del giovane attaccante nerazzurro Eddie Salcedo potrebbe proseguire anche per la prossima stagione. Dubbi invece per il terzino sinistro Federico Dimarco. A riportare la notizia è il giornalista Nicolò Schira, che su Twitter ha parlato delle manovre di calciomercato del club gialloblù: “Verona molto attivo sul mercato: Setti ha offerto a Juric il rinnovo fino al 2022 e aspetta il sì del tecnico. Lavori in corso per il riscatto di Verre dalla Samp (€2,4M) e il prolungamento al 2021 del prestito di Salcedo dall’Inter. Da valutare Dimarco.”

