Sconcerti: “Scambio Icardi-Pjanic? L’attaccante è sempre più importante. Resta una soluzione economica”

A detta di Mario Sconcerti, ospite pochissimi minuti fa da TMW Radio, in vista dei possibili disagi economici dei prossimi mesi per i club di Serie A, quello estivo potrebbe essere un mercato dettato principalmente dagli scambi. In questa logica, rientra pienamente la suggestione di un possibile affare tra Inter e Juventus, con Icardi e Pjanic a cambiarsi praticamente casacca. Il centravanti argentino, difatti, potrebbe non essere riscattato dal Paris Saint Germain a fine stagione. Ecco l’opinione di Sconcerti, che si sofferma pure sui centrocampisti italiani più interessanti per il futuro:

PELLEGRINI, TONALI O CASTROVILLI – “Mi piace molto Pellegrini, ma anche Castrovilli è stato ottimo. Mi aspettavo qualcosa di più da Tonali, di cui non si discutono le qualità di base. Credo che Pellegrini e Castrovilli possono diventare titolari in grandi squadre, Pellegrini gioca già in una grande squadra. Tonali in una grande squadra non credo partirebbe titolare ora”.

SCAMBIO ICARDI-PJANIC – “E’ sempre più importanti chi la mette dentro. Pjanic sta uscendo da un campionato opaco. Sarebbe uno scambio tra ruoli diversi. Vediamo però cosa accadrà ad Higuain, però credo che questo tipo di scambio riassuma tutti i grandi problemi che ci saranno quest’anno. Avremo davvero un mercato diverso, ma per i tagli agli ingaggi servirà un accordo internazionale. Con i giocatori non sta parlando nessuno ora, di solito non hanno mai fatto sconti. I giocatori non sono una categoria. Serve quindi fare un discorso continentale, non di Federazione o di Lega. Lo scambio puro tra grandi giocatori sembra la soluzione più economica per fare il mercato e la più percorribile adesso. Credo quindi a Icardi-Pjanic così come a Mandragora-Cristante”.

