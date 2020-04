GdS – I nerazzurri guardano alle fasce: Semedo intriga, mentre spunta un altro Emerson

Difficile pensare all’assetto tattico dell’Inter di Conte senza spendere qualche parola per gli esterni a centrocampo: sono gli elementi chiave nella fase costruttiva ed in quella di ripiegamento. L’ex CT della Nazionale ha cercato di valorizzare Candreva e Biraghi, con Young che nell’ultima fase ha preso il posto dell’ex viola, ma senza grandi fortune. Per questo, secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter continua a vagliare ipotesi per esterni a tutta fascia.

Sulla fascia destra, con Antonio Candreva e Victor Moses che non offrono garanzie sul lungo periodo, la prima opzione rimane quella di Nelson Semedo. Il Barcellona ha provato ad inserirlo come contropartita nella trattativa per Lautaro Martinez, ma i nerazzurri hanno detto no: per avere il portoghese, dunque, bisognerà sborsare come minimo 35 milioni. In casa blaugrana, però, spunta un altro profilo.

Si chiama Emerson, ma non veste la maglia del Chelsea: è Emerson Royal, in prestito dai catalani al Betis Siviglia. Il brasiliano, già in ottica Nazionale, spicca sia per doti offensive che per ripiegamento in fase di transizione difensiva, caratteristica su cui Conte non transige; inoltre, è un classe ’99: che possa essere un investimento valido per il futuro?

Ad ogni modo, Conte ha ottimi ricordi con il suo omonimo, il più celebre Emerson Palmieri: l’ex Roma è stato allenato dall’attuale tecnico nerazzurro per sei mesi al Chelsea, dove ha lasciato un’ottima impressione al pugliese. Ora ha perso il posto sotto le direttive di Frank Lampard ed i Blues lo ritengono cedibile: si parte da 25 milioni, ma c’è la concorrenza della Juventus.

