Sëmin (all. Lokomotiv): “Joao Mario? Dovrebbe rimanere in squadra, ma c’è un grosso interrogativo”

Ci sono aggiornamenti in merito al futuro di Joao Mario in Russia. Il trequartista portoghese, ceduto in prestito dall’Inter alla Lokomotiv Mosca la scorsa estate, ha fatto davvero bene in questi mesi al punto da convincere il club ad esercitare il riscatto del suo cartellino. Vi è un grosso ostacolo, però, che riguarda le disponibilità economiche della società, come sottolineato dal tecnico Jurij Sëmin ai microfoni di news.sportbox.ru. L’idea della Lokomotiv, a questo punto, è quella di ridiscutere con l’Inter la cifra già fissata a 18 milioni di euro, cercando di abbassare il costo finale per l’operazione.

Questa la rivelazione del tecnico russo sul futuro del portoghese: “Questo è un calciatore di alto livello e dovrebbe rimanere nel club. Se ne ho parlato con la dirigenza? Sì, l’interrogativo è sulle capacità finanziarie. Se tutte le parti sono d’accordo, il rapporto continuerà”.

